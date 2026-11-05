MADRID, 5 de noviembre de 2026 — En medio de la sacudida política provocada por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) y la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente del Partido Popular y candidato a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó en la tarde-noche del miércoles un acto institucional en la sede del periódico La Razón. Ante más de 600 asistentes del ámbito político, empresarial y civil, el líder de la oposición expuso las líneas maestras de su proyecto político a las puertas de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

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Durante su intervención, el dirimente popular ofreció un discurso articulado sobre la idea de la «reconstrucción nacional» sustentada en tres pilares: «gestión, rigor y experiencia». Feijóo contrapuso su perfil técnico al del actual Ejecutivo, marcando distancias de forma implícita con el estilo comunicativo y las prioridades de Pedro Sánchez.

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«No me presento para entretener a España, me presento para servir a España», aseveró Feijóo. «Yo no miento, no robo, ni me voy de vacaciones cuando invaden mi país», apostilló en referencia al estado de los servicios públicos y la respuesta institucional ante las crisis del país.

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Críticas a la gestión de las infraestructuras

El candidato conservador empleó la reciente tragedia en las vías férreas para ilustrar lo que definió como un «colapso generalizado» fruto de los ocho años del Gobierno actual. Según el presidente del PP, «el mantenimiento deficiente de las infraestructuras pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos» y demuestra que «la mala gestión y el nepotismo tienen coste».

Respecto a la salida de Óscar Puente de la cartera de Transportes, Feijóo apuntó directamente a la responsabilidad del presidente del Gobierno: «Quien nombró a Óscar Puente y a José Luis Ábalos fue el mismo: ese no se fue. El problema no es de los ministros, es del modelo de gestión».

Compromisos presupuestarios y funeral por las víctimas

En el bloque de propuestas para la próxima legislatura, Feijóo anunció que asistirá al funeral en memoria de los fallecidos en Urda y emplazó a los líderes de las demás formaciones, Pedro Sánchez y Santiago Abascal, a hacer lo propio.

Asimismo, el presidente del PP se comprometió a renovar el marco económico del Estado mediante la aprobación de dos Presupuestos Generales en un mismo año para revertir la prórroga presupuestaria actual. En este sentido, prometió configurar un gabinete integrado por «gestores eficaces y profesionales honrados» independientemente de su militancia partidista, con el objetivo de devolver la estabilidad a los servicios fundamentales y «recuperar el prestigio de las instituciones».