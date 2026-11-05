MADRID, 5 de noviembre de 2026 — El Ministerio de Transportes, hasta esta semana dirigido por Óscar Puente, habría desviado en 2025 un total de 105 millones de euros destinados a la mejora del transporte público autonómico y local para financiar el programa de descuentos estivales «Verano Joven», según ha publicado este jueves el diario digital OKDiario.

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De acuerdo con la información firmada por el periodista Rafael Molina, la falta de aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2022 obligó al Ejecutivo a recurrir a modificaciones presupuestarias y transferencias de crédito para sostener este programa. La medida, orientada a jóvenes de entre 18 y 30 años, cuenta con un coste anual de entre 120 y 170 millones de euros desde su implantación en 2023.

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Reasignación de partidas presupuestarias

Según los datos detallados en la publicación, para cubrir el presupuesto del abono en el ejercicio de 2025, la cartera de Transportes redujo íntegramente las partidas destinadas a comunidades autónomas (80 millones de euros) y entidades locales (25 millones de euros). Estos fondos estaban dirigidos originalmente a la mejora de la calidad, ampliación de la oferta e infraestructuras del transporte público colectivo terrestre.

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El reporte refleja que la financiación del programa ha variado en sus cuatro años de vigencia:

2023: 170 millones de euros (mediante crédito extraordinario).

170 millones de euros (mediante crédito extraordinario). 2024: 139,1 millones de euros (vía transferencia de crédito).

139,1 millones de euros (vía transferencia de crédito). 2025: 118,8 millones de euros (vía transferencia de crédito desde partidas autonómicas y locales).

118,8 millones de euros (vía transferencia de crédito desde partidas autonómicas y locales). 2026: 130,5 millones de euros (mediante crédito extraordinario).

Balance del programa y dimisión del ministro

Por su parte, desde el Ministerio de Transportes se ha defendido en repetidas ocasiones el valor social y turístico de la medida, destacando que en la última edición alcanzó los 1,5 millones de usuarios y más de 6,5 millones de viajes en rutas clave del país. Asimismo, la iniciativa ha contado con un amplio respaldo por parte de los beneficiarios en redes sociales.

La publicación de estos datos coincide con la dimisión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes tras la comparecencia parlamentaria del pasado martes. El exministro dejó su cargo tras los dos recientes accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), asumiendo su renuncia por «dignidad política y empatía con las víctimas».