MADRID, 5 de noviembre de 2026 — El Ejecutivo central tenía constancia desde el año 2021 de que el sistema de señalización y control ferroviario que posteriormente falló en Urda (Toledo) se encontraba obsoleto y presentaba serias dificultades para la adquisición de repuestos, según ha revelado una investigación publicada por OKDiario.

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De acuerdo con la información difundida por el diario digital, los informes técnicos internos ya advertían del desgaste tecnológico de los componentes instalados en varios tramos de la red convencional. A pesar de las alertas sobre la complejidad para reemplazar las piezas descatalogadas, las actuaciones de modernización se habrían demorado, situando el foco de la polémica sobre la gestión del Ministerio de Transportes y el mantenimiento de las líneas de alta y media distancia.

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Repercusión política tras la crisis en las vías

La revelación de estos documentos internos añade presión al Ministerio de Transportes, coincidiendo con la reciente dimisión de Óscar Puente tras los graves accidentes ferroviarios registrados en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que se saldaron con un trágico balance de víctimas mortales.

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Mientras desde diversos sectores políticos se reclama una auditoría urgente sobre el estado real de la infraestructura y los plazos de renovación tecnológica, los expertos en seguridad insisten en la necesidad de acelerar la sustitución de los equipos analógicos y sistemas heredados que aún operan en puntos críticos de la red nacional.