Las muestras de afecto entre el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, y el exministro de Transportes, Óscar Puente, han desencadenado una fuerte polvareda en el espacio digital. Tras anunciar su renuncia al cargo debido a la crisis del transporte ferroviario, el diputado independentista se acercó al ex titular de la cartera para ofrecerle un apretón de manos, dos besos y un caluroso abrazo, despidiéndose con un comentario al oído que captaron las cámaras: «Has sido un gran ministro». La gestualidad cariñosa contrasta con la gravedad del escenario político y ha motivado un contundente rechazo de cientos de usuarios en redes sociales.

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La empatía exhibida por el representante de ERC ha llamado la atención del público, toda vez que se produjo en el mismo pleno convocado para abordar las responsabilidades políticas por las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda. A pesar de solicitar la asunción de culpa institucional por los siniestros, Rufián quiso anteponer su valoración personal hacia la figura del exministro asegurando que «da la cara, que es bastante más de lo que hemos tenido hasta ahora». Sin embargo, sus palabras han sido interpretadas por la opinión pública como un intento de edulcorar la rendición de cuentas del Ejecutivo central.

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Críticas por la doble vara de medir respecto a la gestión de emergencias

La principal vía de reproche lanzada desde las plataformas digitales cuestiona la asimetría en el lenguaje dialéctico utilizado por el dirigente catalán según la adscripción ideológica del gobernante evaluado. Decenas de perfiles en la red X han recuperado los duros ataques y calificativos vertidos por Rufián durante las comisiones de investigación parlamentarias dirigidas contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a cuenta del operativo desplegado durante la DANA, contrapuestos al tono deferente y comprensivo aplicado con el exministro socialista.

Los internautas han tildado el gesto de «inoportuno» y «falta de respeto» hacia la memoria de las 115 víctimas mortales registradas entre los dos siniestros de la red de alta velocidad. Diversos analistas del entorno digital coinciden en señalar que las muestras de colegialidad en el hemiciclo perjudican el relato de severidad institucional que exige la ciudadanía ante fallos graves en las infraestructuras del Estado.

Grietas en el relato de fiscalización parlamentaria

El episodio ha reactivado el debate sobre la coherencia del bloque de investidura a la hora de fiscalizar las deficiencias de gestión en los departamentos del Gobierno nacional. Sectores de la oposición y usuarios independientes han enfatizado que la escenificación del abrazo entre ERC y el exministro socava la credibilidad de los grupos parlamentarios que teóricamente deben ejercer el control sobre la acción ministerial.

Asimismo, la controversia ha vuelto a poner de manifiesto la polarización mediática que rodea el arranque del periodo precampaña para los comicios generales del 29-N. La actitud paternalista de los socios de investidura hacia la cúpula saliente de Transportes se ha convertido en un nuevo argumento retórico para los partidos de la oposición, que denuncian un trato de favor partidista en la exigencia de dimisiones.