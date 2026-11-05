MADRID, 5 de noviembre de 2026 — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este miércoles un nuevo operativo en el marco del «caso Koldo», tras haber presentado un atestado reciente ante la Audiencia Nacional. Las actuaciones se desarrollan bajo secreto de sumario en el seno de una nueva pieza separada abierta por el juez instructor Ismael Moreno.

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La operación, que incluye registros y diversas diligencias solicitadas por los investigadores, profundiza en las ramificaciones de la trama centrada en el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública y contratos vinculados a la etapa en la que José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, así como posibles delitos asociados de blanqueo de capitales y organización criminal.

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Ampliación de las pesquisas en plena convulsión política

Este nuevo movimiento de la Guardia Civil se produce en un momento de máxima tensión institucional, coincidiendo con la reciente dimisión de Óscar Puente al frente de Transportes tras la crisis ferroviaria y en plena precampaña de las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre.

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Las ramificaciones de las pesquisas que instruye la Audiencia Nacional continúan cercando el entorno de los principales investigados de la trama, mientras trascienden nuevos detalles sobre el alcance económico y las conexiones societarias bajo la lupa judicial.