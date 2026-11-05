MADRID, 5 de noviembre de 2026 — El mercado del alquiler en España atraviesa uno de sus momentos más críticos. Las últimas medidas e iniciativas legislativas en materia de vivienda han provocado una caída vertical de la oferta disponible en las principales plataformas del sector, traduciéndose en la desaparición de 26.531 pisos en arrendamiento en el transcurso de un solo mes, según reflejan los datos publicados por La Razón.

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La contracción es de tal magnitud que el estudio de los portales inmobiliarios arroja una media de apenas 19 anuncios activos por capital de provincia, evidenciando una situación de colapso casi absoluto para aquellos ciudadanos que buscan una vivienda de alquiler residencial.

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El impacto de la intervención regulatoria

Desde las asociaciones de propietarios e inmobiliarias se apunta directamente a la inseguridad jurídica generada por los sucesivos decretos de vivienda del Gobierno y las limitaciones de precios, que en lugar de contener los costes han incentivado la desinversión. Muchos particulares y pequeños tenedores están optando por retirar sus inmuebles del mercado de alquiler tradicional —migrando hacia el alquiler de temporada, la venta o manteniendo los pisos vacíos— ante el temor a los impagos y la prolongación de los plazos judiciales en los desahucios.

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Esta drástica reducción de la oferta coincide con un contexto socioeconómico marcado por la alta demanda en las grandes urbes y zonas tensionadas, lo que continúa tensionando los precios al alza y dejando a miles de familias y jóvenes sin opciones viables de emancipación o acceso a un hogar.