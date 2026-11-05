MADRID, 5 de noviembre de 2026 — Primer movimiento de calado en la cúpula del Ministerio de Transportes. El vicepresidente primero del Gobierno y titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destituido a Luis Pedro Marco de la Peña como presidente de Adif. La decisión se ha producido en una reunión de urgencia convocada en su primer día al frente de la cartera de Transportes, apenas 24 horas después de que Óscar Puente anunciara su dimisión a raíz de las trágicas catástrofes ferroviarias registradas en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que se han cobrado la vida de 115 personas.

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Según han confirmado fuentes gubernamentales, el relevo en el administrador de infraestructuras ferroviarias busca abrir una nueva etapa y reconducir la gestión institucional tras el fuerte desgaste acumulado por el departamento ministerial. Marco de la Peña, ingeniero de formación que ocupaba la presidencia de Adif desde hacía dos años, había trasladado previamente su intención de dejar el cargo, aunque finalmente ha sido relevado de sus funciones tras el encuentro mantenido de manera imprevista con el nuevo responsable del ministerio.

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Primer golpe de efecto del nuevo titular de Transportes

La salida fulminante de la presidencia de Adif se interpreta en clave política como un intento del Ejecutivo de frenar la crisis institucional y depurar responsabilidades técnicas en la red ferroviaria nacional, en plena precampaña de cara a las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre.

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Cuerpo, cuya designación al frente de los asuntos de Transportes fue anunciada por Pedro Sánchez para dotar de estabilidad y rigor técnico a la gestión, afronta así su primera prueba de fuego institucional remodelando el organigrama encargado de la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias del país.