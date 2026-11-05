El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mantenido un encuentro en Madrid con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien se encuentra de visita en la capital española para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

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Un encuentro al margen de la inauguración oficial

La reunión se produjo en la primera jornada de la estancia del mandatario argentino en España, un desplazamiento que ha estado marcado por la atención mediática y política. El propio Abascal compartió la sintonía del encuentro a través de sus canales oficiales, calificando a Milei de «amigo y aliado» en una muestra más de la estrecha relación ideológica que mantienen ambos dirigentes.

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Por su parte, el presidente argentino centró los primeros compases de su agenda en este tipo de encuentros bilaterales con sus aliados en el ámbito político nacional, coincidiendo con su llegada a Madrid para la cita multilateral que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad iberoamericana.

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