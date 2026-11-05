MADRID, 5 de noviembre de 2026 — La puesta en libertad de Jesús García Rocho, conocido en el ámbito policial como El Tormenta —e hijo de Cintia Rocho, figura clave del conocido clan de Los Rochos—, ha trascendido el ámbito de la crónica negra y el narcotráfico para situarse en el centro de un polémico entramado político-judicial. Según ha revelado OKDiario, el historial de violencia e intimidación del entorno de El Tormenta entronca con las maniobras de las denominadas «cloacas del PSOE», cuyos tentáculos habrían maniobrado para apartar o «eliminar» profesionalmente a la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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De la okupación de la mansión del narco al tablero político

El Tormenta, que no ha ocultado su alto nivel de vida desplazándose habitualmente en vehículos de alta gama como un Lamborghini Urus valorado en casi 400.000 euros, volvió a acaparar titulares tras salir de prisión y okupar la mansión de un narcotraficante local. La víctima de esta usurpación ya había sido agredida con violencia por el propio entorno del clan, que llegó a tirotearlo en las extremidades inferiores.

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Sin embargo, las investigaciones judiciales y policiales han puesto de manifiesto que la influencia de Los Rochos no se circunscribe a la delincuencia común, el tráfico de sustancias en Extremadura o los enfrentamientos armados con bandas rivales. El historial de agresiones, hostigamiento e intimidación que caracteriza a esta estructura familiar habría sido instrumentalizado en episodios de presiones a instancias judiciales en Badajoz, enclave donde opera el juzgado que dirige la jueza Biedma.

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La sombra sobre la investigación a David Sánchez

La magistrada Beatriz Biedma ha estado al frente de las diligencias sobre las presuntas irregularidades en la contratación y patrimonio de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz. La labor instructora de la jueza ha mantenido bajo estrecho escrutinio a la institución autonómica y al entorno del hermano del presidente, lo que desencadenó un clima de altísima tensión política y judicial.

Conforme a la información publicada por OKDiario, las maniobras para apartar a la magistrada de la causa habrían incluido el recurso a redes de influencias subterráneas —las llamadas «cloacas del PSOE»— orientadas a desgastar, desacreditar o invalidar la labor de Biedma para forzar su salida del caso. La convergencia entre clanes delictivos caracterizados por la coacción e hilos de poder político abre un escenario de investigación sobre hasta qué punto se buscaron mecanismos de presión en el entorno local para desestabilizar el procedimiento judicial que afecta de lleno al entorno familiar del jefe del Ejecutivo.