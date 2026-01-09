La AD Ceuta continúa afinando su plantilla en este mercado de invierno y tiene en la mira al centrocampista José Campaña. Formado en la cantera del Sevilla, el jugador se encuentra actualmente sin equipo tras finalizar su etapa en Las Palmas y ha sido internacional con España en una ocasión.

La dirección deportiva del Ceuta, liderada por Edu Villegas, está valorando la incorporación de Campaña, un jugador con experiencia y un perfil específico que encajaría perfectamente para suplir la ausencia de Rubén Díez. Este último, único en su posición en el equipo, se perdió el reciente duelo contra el Andorra por acumulación de tarjetas, siendo reemplazado por Bodiger, quien mostró un rendimiento positivo pero con un estilo distinto.

El entrenador José Juan Romero subrayó la importancia de encontrar un equilibrio en el centro del campo: “Rubén es nuestro guía, pero necesitamos alguien que aporte otras cualidades y se adapte al equipo. Si Campaña viene, nos daría opciones adicionales en ese puesto”.

Campaña alcanzó sus mejores momentos en el Levante, y sus actuaciones le valieron una convocatoria con la selección absoluta en 2020 en un partido frente a Portugal. Su posible llegada al Ceuta dependerá de la liberación de una de las 25 fichas profesionales del club para poder formalizar la incorporación.

Con esta operación, el Ceuta busca consolidar su zona de promoción y reforzar su plantilla con un jugador de experiencia que aporte creatividad y solidez al centro del campo.