Durante su intervención en el programa La Revuelta, el presidente del Gobierno reconoció fallos objetivos en la gestión de las avalanchas, aunque defendió las inversiones en la frontera y la cooperación con Marruecos.

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Redacción / España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió este jueves a la compleja crisis migratoria vivida en Ceuta durante su participación como invitado en el programa de televisión La Revuelta, conducido por David Broncano. Ante las preguntas directas sobre los errores cometidos por el Ejecutivo, el mandatario admitió que la situación «podríamos haberlo gestionado mejor» en términos objetivos.

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La complejidad fronteriza y el factor de Marruecos

Sánchez recordó los momentos críticos vividos durante las jornadas del 30 y 31 de julio, señalando que las autoridades se enfrentaron a decisiones muy difíciles de tomar ante la magnitud de las avalanchas de personas. Asimismo, enfatizó que las fronteras de Ceuta y Melilla se encuentran entre las más complejas de gestionar debido a la brecha de renta per cápita —ocho veces superior en el lado español—.

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En su argumentación, el jefe del Ejecutivo defendió la necesidad de mantener una relación constructiva con el país vecino, destacando que durante los últimos años se han invertido millones de euros en reforzar los perímetros fronterizos. Además, advirtió que de haberse optado por una respuesta de fuerza más agresiva durante los saltos masivos, las consecuencias trágicas en pérdida de vidas humanas habrían sido notablemente superiores.

Datos de acogida y retornos voluntarios

En el plano logístico y de respuesta institucional, el presidente detalló que en pocas semanas se habilitaron 7.500 plazas de acogida provisionales. Del mismo modo, indicó que más de 12.000 migrantes de nacionalidad marroquí han retornado de forma voluntaria a su país desde mediados de agosto, un flujo propiciado por la denegación de los expedientes de protección internacional y la dificultad de reintentar el acceso irregular.

Finalmente, Sánchez insistió en que la fortaleza de un Estado democrático no debe estar reñida con el respeto a los derechos humanos, recalcando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan para agilizar la tramitación individual de los expedientes y evitar tratos deshumanizados hacia las personas que llegan a las costas españolas.