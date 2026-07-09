Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda lidiarán reses de Victoriano del Río en una de las tardes de mayor expectación de la Feria del Toro

La Feria del Toro vive este jueves, 9 de julio, una de las citas de máxima expectación de los Sanfermines 2026. A partir de las 18:30 horas, la Plaza de Toros de Pamplona abrirá sus puertas para acoger una corrida de toros de máximo nivel que reunirá a tres nombres destacados del escalafón actual: Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda. Los tres matadores de toros se enfrentarán a un encierro de la ganadería de Victoriano del Río y Toros de Cortés, una de las divisas de mayor prestigio y más esperadas por los aficionados del campo bravo. Las localidades para presenciar el festejo en el coso pamplonés se encuentran completamente agotadas.

El festejo vespertino estará precedido por el tradicional encierro matinal, programado para las 08:00 horas por las calles del casco antiguo de Pamplona. Los ejemplares de la ganadería de Victoriano del Río regresan a la capital navarra con el antecedente de su fulgurante carrera en la feria de 2025, año en el que completaron el recorrido urbano en un tiempo de dos minutos y diecinueve segundos. Para la cita de este año, en los Corrales del Gas aguardan ocho astados que registran unos pesos comprendidos entre los 565 y los 610 kilos. Entre los nombres de los animales reseñados para la ocasión se encuentran Soleares, Entonado, Casero, Ansioso, Devoto, Alabardero, Jilguero y Jara, los cuales están llamados a protagonizar una de las carreras más esperadas de los Sanfermines.

Las tres figuras del cartel en Pamplona

El diestro Alejandro Talavante será el encargado de abrir la terna de matadores este 9 de julio. Nacido en el año 1987, el torero pacense se presenta en la Feria del Toro como una de las grandes referencias del toreo contemporáneo, avalado por una trayectoria jalonada de triunfos en las principales plazas del circuito taurino. Tras su regreso a los ruedos en la temporada de 2022, Talavante ratificó su capacidad para marcar diferencias ante las reses mediante una tauromaquia de estilo personal, inspirada, imprevisible y definida por la creatividad y la pureza en la ejecución.

Por su parte, Andrés Roca Rey concentrará gran parte de la atención y los focos de la tarde en las gradas de la plaza pamplonesa. El diestro peruano, considerado un fenómeno de masas dentro de la tauromaquia actual, regresa al ciclo de San Fermín tras recuperarse de la grave cornada que sufrió durante la pasada Feria de Abril de Sevilla, protagonizando así uno de los paseíllos que mayor interés ha despertado entre los seguidores del abono.

El cartel de la jornada se completa con la presencia de David de Miranda. El torero llega a los Sanfermines de 2026 en el mejor momento de su trayectoria profesional, consolidado como uno de los triunfadores de la última Feria de Abril sevillana y habiendo confirmado de manera sólida su crecimiento y posicionamiento entre las principales figuras del escalafón taurino.

La expectación generada en torno a este festejo, que sucede a la corrida en la que actuaron David Galván, Román y el debutante Manuel Diosleguarde con reses de Cebada Gago, se refleja en el lleno absoluto del recinto taurino. Para aquellos aficionados que no dispongan de localidad, los pormenores del encierro matinal de la jornada se podrán seguir en directo a través de los canales de televisión La 1 y Canal 24 Horas, así como por las plataformas digitales RTVE Play y RTVE.es, y la emisión radiofónica de RNE.