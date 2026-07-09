El drama médico de HBO Max encabeza la lista con 25 menciones, seguido de cerca por la comedia de Jean Smart con 24, en una selección que destaca a los nuevos estrenos y producciones consolidadas

La Academia de la Televisión ha anunciado de manera oficial la lista de producciones nominadas para los Premios Emmy 2026. En esta edición, el drama médico de HBO Max ‘The Pitt’ se sitúa a la cabeza de la competición al acumular un total de 25 nominaciones. Muy cerca se posiciona la quinta temporada de la comedia ‘Hacks’, que registra 24 candidaturas. El anuncio confirma además el buen rendimiento de nuevas producciones como ‘La maldición de Widow’s Bay’ y ‘Pluribus’, que alcanzan 19 y 18 menciones respectivamente, así como la irrupción de ‘El caballero de los Siete Reinos’, que se convierte en una de las sorpresas destacadas del año al consolidar nueve candidaturas.

El anuncio de las candidaturas a los Premios Emmy 2026 perfila una disputa muy reñida entre las principales plataformas y cadenas de televisión. La segunda temporada de ‘The Pitt’, la serie de HBO Max ambientada en una consulta de Urgencias, lidera el desglose con 25 opciones a premio, incluyendo las categorías de mejor serie dramática y mejor actor principal para Noah Wyle. La producción firma un hito singular al acaparar siete de sus nominaciones en los apartados de interpretación de reparto (mejor actor secundario y mejor actriz secundaria de drama), sumando además dos menciones en la categoría de mejor guion.

Por su parte, la quinta entrega de ‘Hacks’ se consolida como la gran favorita en el apartado de comedia con 24 nominaciones, aspirando a galardones principales como mejor serie de comedia y mejor actriz principal para Jean Smart. No obstante, el volumen de candidaturas de las líderes de la edición se medirá con la fuerza de nuevas ficciones de debut. Es el caso de la comedia de terror ‘La maldición de Widow’s Bay’, que debuta con 19 nominaciones, y el drama distópico ‘Pluribus’, la nueva producción de Vince Gilligan que alcanza las 18 menciones en su primera temporada.

Sorpresas y trayectorias en las categorías de drama y comedia

Una de las notas más destacadas de la jornada es la presencia de ‘El caballero de los Siete Reinos’. La producción de HBO Max ambientada en el universo de ‘Juego de tronos’, basada en los relatos de Dunk y Egg de George R. R. Martin, ha logrado entrar en la terna de mejor serie de drama, acumulando un total de nueve candidaturas a pesar de contar con una primera temporada de seis capítulos de media hora de duración. En una situación distinta se encuentra la tercera y última temporada de ‘Euphoria’, que acude a la cita con siete nominaciones, entre ellas la de mejor actriz de drama para Zendaya. Asimismo, ‘The Bear’ mantiene su presencia en las categorías principales con dos candidaturas: mejor serie de comedia y mejor actriz de comedia para Ayo Edebiri.

En el plano interpretativo de las series dramáticas, la competencia a mejor actor principal la integran Sterling K. Brown (‘Paradise’), Gary Oldman (‘Slow Horses’), Mark Ruffalo (‘Task’), Rufus Sewell (‘La diplomática’) y el mencionado Noah Wyle (‘The Pitt’). En el apartado femenino, junto a Zendaya se postulan Carrie Coon (‘La edad dorada’), Chase Infiniti (‘Los testamentos’), Keri Russell (‘La diplomática’) y Rhea Seehorn (‘Pluribus’).

Para las categorías de comedia, los actores principales nominados son Yahya Abdul-Mateen II (‘Wonder Man’), Steve Carell (‘Rooster’), Matthew Rhys (‘La maldición de Widow’s Bay’), Jason Segel (‘Terapia sin filtro’) y Martin Short (‘Solo asesinatos en el edificio’). Las actrices que competirán con Jean Smart son Quinta Brunson (‘Colegio Abbott’), Ayo Edebiri (‘The Bear’), Elle Fanning (‘Margo tiene problemas de dinero’) y Lisa Kudrow (‘The Comeback’).

Miniseries, reparto y programas de televisión

El apartado de mejor miniserie o película para televisión medirá las fuerzas de ‘Su peor pesadilla’, ‘La bestia en mí’, ‘Bronca’, ‘DTF St. Louis’ y ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’. Los roles principales en esta categoría incluyen a actores como Riz Ahmed, Jason Bateman, Charlie Hunnam, Oscar Isaac y Matthew Rhys, mientras que las nominaciones femeninas destacan a Claire Danes, Sally Field, Carey Mulligan, Sarah Pidgeon y Sarah Snook.

Finalmente, las categorías de reparto abren espacio a nombres de trayectoria consolidada. Intérpretes como Lisa Kudrow, Harrison Ford o Michelle Pfeiffer se han hecho un hueco en las nominaciones secundarias de comedia, compartiendo espacio con nombres como Stephen Root, Hannah Einbinder, Megan Stalter, Paul W. Downs, Colman Domingo, Nick Offerman o Michael Urie. En drama, el volumen de nominados de ‘The Pitt’ —con Taylor Deardon, Fiona Dourif, Katherine LaNasa, Sepideh Moafi, Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell— se mide a profesionales de otras ficciones como Allison Janney, Julianne Nicholson, Karolina Wydra, Billy Crudup, Jack Lowden, Tom Pelphrey y Carlos-Manuel Vesga.

La lista de la Academia se completa en el ámbito de los programas de televisión con los espacios nocturnos ‘The Daily Show’, ‘Jimmy Kimmel Live!’, ‘The Late Show With Stephen Colbert’ y ‘Saturday Night Live’, junto a los formatos de entretenimiento ‘Dancing With The Stars’, ‘RuPaul’s Drag’, ‘Survivor’, ‘Top Chef’ y ‘The Traitors’.