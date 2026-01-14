La Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez continúa con su programación dedicada al fomento de la lectura entre los más jóvenes. Para la jornada de este miércoles, 14 de enero, la institución ha organizado una nueva sesión de «La Hora del Cuento», una iniciativa diseñada para acercar la literatura infantil a los niños a través de la narración oral.

Detalles de la actividad

El evento busca fomentar la imaginación y el hábito lector en un entorno participativo y lúdico. Los detalles clave de la convocatoria son los siguientes:

• Fecha: Miércoles, 14 de enero de 2026.

• Hora: 17:30 horas.

• Lugar: Sala Infantil de la Biblioteca Adolfo Suárez.

Acceso y participación

La actividad cuenta con entrada libre, por lo que no es necesaria la inscripción previa. Sin embargo, el acceso está supeditado a la capacidad de la sala, por lo que la entrada se realizará por estricto orden de llegada hasta completar el aforo disponible.

Desde la biblioteca se invita a las familias a participar en esta tarde de lectura, destacando la importancia de estos espacios para que los menores desarrollen su capacidad de escucha y de creación de historias en un ambiente compartido con otros niños.