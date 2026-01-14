El Teatro Auditorio del Revellín se prepara para recibir este sábado, 17 de enero de 2026, al polifacético artista Edu Soto. El cómico presentará su espectáculo titulado “Más vale solo que ciento volando Revolution”, una propuesta que promete una tarde de entretenimiento centrada en la versatilidad y la improvisación.

Detalles del espectáculo

La función comenzará a las 19:30 horas y se aleja del formato de monólogo convencional. El show combina distintos registros artísticos, incluyendo comedia musical, personajes surrealistas y una constante interacción con los asistentes, lo que convierte a cada representación en una experiencia única e impredecible. La improvisación juega un papel fundamental, asegurando que el contenido varíe en cada ciudad que visita.

Venta de entradas y disponibilidad

La organización ha lanzado un aviso de última hora debido a la alta demanda de localidades. Las últimas entradas disponibles se pueden adquirir a través de la plataforma de venta oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el siguiente enlace: Venta de entradas Edu Soto.

Debido al ritmo de venta de las últimas jornadas, se recomienda a los interesados formalizar la compra a la mayor brevedad posible para asegurar su asistencia al evento.