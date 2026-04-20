El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha reafirmado su decisión de no abandonar el cargo tras la reciente decisión judicial de investigar una querella presentada en su contra por una exconcejala de su propia formación.

1. La Decisión Judicial

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles ha admitido a trámite la querella por encontrar presuntos indicios de criminalidad. Las medidas inmediatas incluyen:

Declaración de la denunciante: Citada para el próximo 29 de junio .

Citada para el próximo . Examen médico: La jueza ha ordenado que un forense evalúe a la exedil para determinar las posibles secuelas y lesiones derivadas de los hechos denunciados.

La jueza ha ordenado que un forense evalúe a la exedil para determinar las posibles secuelas y lesiones derivadas de los hechos denunciados. Investigación al PP: El partido también figura en la querella por su presunta falta de amparo a la víctima.

2. Delitos Imputados

La querella, interpuesta originalmente en febrero de 2026, señala una serie de delitos graves:

Acoso sexual y laboral.

Delitos contra la integridad moral.

Coacciones y lesiones.

Revelación de secretos.

3. Postura del Alcalde

En su comparecencia de este lunes, 20 de abril, Bautista ha mantenido una postura defensiva basada en tres puntos:

«Manuel Bautista no va a dimitir, va a seguir trabajando por y para Móstoles.»

Denuncia de «cacería política»: El regidor sostiene que el proceso responde a una estrategia para desbancarlo.

El regidor sostiene que el proceso responde a una estrategia para desbancarlo. Falta de notificación: Asegura que aún no ha recibido el documento oficial de la querella y que desconoce los detalles específicos de las acusaciones.

Asegura que aún no ha recibido el documento oficial de la querella y que desconoce los detalles específicos de las acusaciones. Presunción de inocencia: Defiende su gestión y asegura que la admisión a trámite le permitirá, finalmente, articular su defensa.

4. Próximos Pasos

El proceso entra ahora en una fase de instrucción judicial. El abogado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha subrayado que la admisión era el paso lógico ante la gravedad de los indicios presentados, lo que da inicio formal a las labores de investigación para determinar la veracidad de los hechos.