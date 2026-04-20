España se enfrenta a una semana con registros térmicos excepcionalmente altos, situándose entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, e incluso superando los 10 grados de anomalía en zonas del interior. Según la Aemet, el ambiente será más propio de junio que de finales de abril.

1. El Mapa del Calor (Lunes y Martes)

El inicio de semana está marcado por una masa de aire muy cálido que elevará los termómetros en gran parte del país:

Zonas más cálidas: Se superarán los 30 °C en el valle del Ebro, el centro y el sur peninsular.

Se superarán los en el valle del Ebro, el centro y el sur peninsular. Picos máximos: En los valles del Guadalquivir y el Guadiana se esperan entre 33 y 34 °C durante el martes.

En los valles del Guadalquivir y el Guadiana se esperan entre durante el martes. Registros previos: El pasado domingo ya se alcanzaron los 37,7 °C en Canarias y 32 °C en Sevilla.

2. Inestabilidad y Tormentas

A pesar del calor, la atmósfera se mantendrá inestable, provocando fenómenos meteorológicos adversos en el norte y el interior:

Avisos amarillos: Activados en La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña por tormentas que pueden incluir granizo y rachas fuertes de viento.

Activados en La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña por tormentas que pueden incluir y rachas fuertes de viento. Fenómenos adicionales: Se espera la presencia de calima (polvo en suspensión) a partir del martes, afectando a la visibilidad y la calidad del aire.

3. Evolución de la Semana

Miércoles: Descenso térmico notable en el Cantábrico, aunque el calor persistirá en el este y subirá en Zaragoza (más de 32 °C).

Descenso térmico notable en el Cantábrico, aunque el calor persistirá en el este y subirá en Zaragoza (más de 32 °C). Jueves: Bajada de temperaturas en el Mediterráneo y Baleares, mientras vuelven a subir en el resto de la península.

Bajada de temperaturas en el Mediterráneo y Baleares, mientras vuelven a subir en el resto de la península. Viernes y Fin de Semana: Existe incertidumbre, pero los modelos apuntan a un posible descenso transitorio el viernes para volver a subir el sábado y domingo, manteniendo el ambiente muy cálido en casi todo el país.

4. Situación en Canarias

Tras un domingo de calor extremo, el archipiélago experimentará un descenso notable y progresivo de las temperaturas. Se esperan intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte de las islas durante los próximos días.