MADRID – En una rueda de prensa cargada de tensión y reflexión, Álvaro Arbeloa compareció ante los medios en la previa del duelo liguero contra el Alavés. Tras la reciente eliminación europea en Múnich, el técnico blanco no solo analizó el presente del equipo, sino que lanzó un dardo directo a la dificultad que encuentra el Real Madrid para competir en el torneo doméstico en comparación con la máxima competición continental.

La «Paradoja» de los títulos

Arbeloa fue tajante al ser preguntado por la estadística que persigue al club: en las últimas dos décadas, el Real Madrid ha conquistado casi tantas Copas de Europa (6) como Ligas (7). Para el técnico, la explicación reside en factores externos y decisiones arbitrales que, a su juicio, lastran el rendimiento en España.

«Hemos vivido circunstancias como ante el Girona [en referencia a un penalti no señalado a Mbappé] que hacen que para el Madrid sea más fácil ganar una Champions que una Liga. Y con eso se dicen muchas cosas», afirmó Arbeloa.

Claves de la comparecencia:

Autocrítica y futuro: El equipo encadena dos temporadas sin grandes títulos, algo que no ocurría desde hace más de 20 años. Arbeloa subrayó que la exigencia es ganar los siete partidos restantes de Liga: «En el Madrid no vale perder, pero tampoco ganar, porque siempre hay que mirar al futuro».

El equipo encadena dos temporadas sin grandes títulos, algo que no ocurría desde hace más de 20 años. Arbeloa subrayó que la exigencia es ganar los siete partidos restantes de Liga: «En el Madrid no vale perder, pero tampoco ganar, porque siempre hay que mirar al futuro». Arbitraje en Europa: El técnico aún lamenta la eliminación ante el Bayern, señalando la expulsión de Camavinga como un «error grave» del colegiado. «El sentimiento en la calle es que nos privaron de estar en semifinales», sentenció.

El técnico aún lamenta la eliminación ante el Bayern, señalando la expulsión de Camavinga como un «error grave» del colegiado. «El sentimiento en la calle es que nos privaron de estar en semifinales», sentenció. Liderazgo joven: Defendió la madurez de su plantilla pese a la baja media de edad (23-24 años), destacando el paso al frente de jugadores como Arda Güler , de quien dijo que ya es «presente y no solo futuro».

Defendió la madurez de su plantilla pese a la baja media de edad (23-24 años), destacando el paso al frente de jugadores como , de quien dijo que ya es «presente y no solo futuro». Su continuidad: Fiel a su estilo institucional, Arbeloa evitó hablar de su futuro personal: «Soy madridista, pero soy entrenador del Real Madrid y esa decisión no me compete. No me preocupa mi futuro, me preocupan estos siete partidos».

Un Bernabéu «herido» ante el Alavés

El Real Madrid recibe mañana a un Alavés al alza (cuatro partidos invicto bajo el mando de Quique Sánchez Flores). Arbeloa espera que la afición responda con orgullo tras el esfuerzo en Múnich y que el equipo demuestre la ambición necesaria para cerrar el curso con dignidad.

«No creo que haga falta ninguna revolución para volver a luchar por títulos», concluyó el técnico, enviando un mensaje de calma a la directiva y a la grada antes del tramo final de la competición.

Detalles del encuentro: