Patricia García declara ante la jueza que llamó al subdirector de Emergencias a las 18:29 horas para sugerir el aviso masivo, pero no obtuvo respuesta inmediata. El mensaje no se emitió hasta las 20:11 horas.

VALÈNCIA – La instrucción penal por la gestión de la catástrofe de la DANA del pasado 29 de octubre ha dado hoy un giro significativo. Patricia García, jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha testificado este lunes ante el Juzgado de Catarroja, aportando una cronología que pone el foco en los retrasos de la cadena de mando durante las horas críticas del desastre.

El intento fallido de las 18:29 horas

García ha relatado ante la jueza que, tras recibir una consulta desde Madrid sobre por qué no se estaba utilizando el sistema de aviso masivo a la población (Es-Alert), intentó contactar con la Generalitat a las 18:29 horas. Según su testimonio, llamó directamente al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, pero este no atendió la llamada.

Ante la falta de respuesta, la jefa de Protección Civil contactó con la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, para recordarle que la herramienta de alerta estaba disponible por si consideraban necesario su uso. En ese momento, la reunión del Cecopi se encontraba en un receso técnico que duró desde las 18:10 hasta las 19:10 horas.

Cronología de una alerta demorada

Según la declaración de la testigo, los tiempos se sucedieron de la siguiente manera:

15:30 horas: Se solicita la activación de la UME, pero inicialmente solo para el municipio de Utiel.

Se solicita la activación de la UME, pero inicialmente solo para el municipio de Utiel. 18:29 horas: Primer intento de sugerir el Es-Alert tras el aviso desde Madrid.

Primer intento de sugerir el Es-Alert tras el aviso desde Madrid. 19:10 horas: Se retoma el Cecopi. García vuelve a llamar a Suárez; este le cancela la llamada pero informa en la reunión que ya preparan un borrador.

Se retoma el Cecopi. García vuelve a llamar a Suárez; este le cancela la llamada pero informa en la reunión que ya preparan un borrador. 20:11 horas: Se envía finalmente el mensaje masivo a los móviles de la provincia.

Se envía finalmente el mensaje masivo a los móviles de la provincia. 20:30 horas: Se activa la UME para toda la provincia de Valencia.

García ha subrayado un matiz relevante: en su opinión técnica, el primer mensaje que debió enviarse a la población debería haber sido la instrucción de subir a las plantas altas de las viviendas, y no solo el de evitar desplazamientos.

El barranco del Poyo, fuera de foco hasta las 20:00

Uno de los puntos más polémicos de la declaración es la confirmación de que el barranco del Poyo —causante de la mayor parte de las 230 víctimas mortales— no fue el centro de atención del Cecopi hasta pasadas las 20:10 horas. Hasta ese momento, los esfuerzos de gestión se habían concentrado primero en la zona de Utiel-Requena y, posteriormente, en el peligro de rotura de la presa de Forata.

Reacciones de las defensas

La defensa de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, sostiene que este testimonio avala su versión de los hechos: