El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas confirma ante la Audiencia Nacional que encargó borrar grabaciones relacionadas con Mariano Rajoy, en el marco del juicio por la Operación Kitchen.

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha asegurado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le pidió a un compañero de prisión destruir audios vinculados a Mariano Rajoy, en el marco del juicio por la conocida Operación Kitchen.

Durante su declaración como testigo, Bárcenas explicó que realizó este encargo mientras se encontraba en la cárcel madrileña de Soto del Real. Según relató, el interno al que recurrió tenía conocimientos informáticos y fue contratado para eliminar archivos almacenados en la nube relacionados con la trama Gürtel.

El extesorero reconoció una nota manuscrita mostrada por la Fiscalía en la que se podía leer: “Hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada”. Bárcenas confirmó ante el tribunal que las siglas “MR” correspondían a Mariano Rajoy.

Audios y material desaparecido

En su intervención, Bárcenas también detalló el contenido de un pendrive que habría desaparecido y que contenía tres grabaciones relevantes: una explicación sobre el funcionamiento de la supuesta contabilidad B del Partido Popular, una breve conversación con Rajoy y otra grabación en la que aparecía Javier Arenas.

El exdirigente popular explicó que, tras salir de prisión preventiva, acudió a un local propiedad de su esposa para recuperar dicha documentación, pero comprobó que gran parte del material había desaparecido, incluido el dispositivo de almacenamiento.

Asimismo, señaló que una persona de su confianza tenía acceso tanto al local como a las claves necesarias para acceder a los archivos, aunque aseguró desconocer si llegó a manipular las grabaciones.

Denuncias sobre su etapa en prisión

Durante su declaración, Bárcenas denunció haber sufrido un trato “vejatorio” durante su estancia en prisión, especialmente tras declarar contra miembros del Partido Popular. Según afirmó, fue sometido a registros exhaustivos y a medidas que interpretó como intentos de humillación.

También relató un episodio médico en el que, según su versión, fue esposado de manera inadecuada cuando iba a ser trasladado a un hospital, lo que le llevó a rechazar la asistencia sanitaria en esas condiciones.

No obstante, matizó que su situación mejoró en una etapa posterior en el centro penitenciario, donde aseguró haber recibido un trato “exquisito” por parte de la dirección.

Contexto del caso Kitchen

El juicio por la Operación Kitchen investiga un supuesto dispositivo parapolicial que habría sido organizado desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy con el objetivo de sustraer información comprometedora en poder de Bárcenas relacionada con casos de corrupción.

En la sesión también están previstas las declaraciones de su esposa, Rosalía Iglesias, y de Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

La causa sigue centrando la atención política y judicial en España, al abordar presuntas prácticas irregulares en el seno de las instituciones durante una etapa clave reciente.