El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha formalizado la adquisición de material especializado para el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Ceuta. Según recoge El Faro de Ceuta, la entidad ha adjudicado un contrato a la empresa Topcon Europe Medical B.V. por un importe de 59.400 euros, destinado principalmente a la compra de viscoelástico cohesivo, un componente crítico para cirugías de alta precisión.

Tecnología clave para cataratas y trasplantes

Este material, compuesto por hialuronato sódico al 1,2%, es fundamental para proteger las estructuras internas del ojo durante las intervenciones. Su uso permitirá mejorar el éxito en procedimientos comunes y complejos, tales como:

Cirugía de cataratas (implantación de lentes intraoculares).

(implantación de lentes intraoculares). Trasplantes de córnea .

. Cirugías de párpados y retinopatías.

Detalles del suministro y seguridad

El acuerdo contempla el suministro de unas 1.200 unidades anuales, con un precio máximo de 50 euros por unidad. Para garantizar la seguridad del paciente, el Ingesa ha exigido que el producto sea estrictamente estéril, libre de látex y con un pH equilibrado que garantice su estabilidad al interactuar con los tejidos oculares.

El contrato establece plazos de entrega estrictos: un máximo de 15 días para pedidos ordinarios y apenas 24 horas para casos de urgencia médica.

Modernización del servicio

Más allá del suministro básico, la adjudicación abre la puerta a la incorporación de tecnología diagnóstica avanzada, como un tomógrafo de coherencia óptica, sin coste adicional para el hospital. Esta herramienta permitirá análisis más profundos de la mácula y el nervio óptico, elevando la capacidad terapéutica del centro.

Desde el Ingesa subrayan que esta inversión no solo responde a una necesidad logística, sino que es un paso estratégico para asegurar que los profesionales sanitarios de Ceuta cuenten con recursos de última generación, reduciendo riesgos quirúrgicos y mejorando la calidad de vida de los pacientes.