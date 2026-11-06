El Real Club Náutico de Motril (RCNM) afronta la renovación de sus órganos de gobierno después de 24 años bajo la presidencia de Antonio Gutiérrez Maldonado, quien concluye una etapa de seis mandatos consecutivos al frente de la entidad.

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‹ › Foto 1 de 2 Nueva etapa en el Real Club Náutico de Motril con elecciones

Los socios están convocados a las urnas mañana sábado 7 de noviembre para elegir a la nueva Presidencia y Junta Directiva en un proceso electoral al que concurren tres candidaturas, abriendo así una nueva etapa en la trayectoria de esta institución fundada en 1960.

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El procedimiento electoral comenzó el pasado 19 de septiembre con la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de socios, donde se establecieron las diferentes fases para la revisión del censo, la presentación de candidaturas y su posterior proclamación. La votación se realizará entre las 17:00 y las 20:00 horas en el salón social del RCNM.

Las candidaturas están encabezadas por Miguel González López, Miguel Cabrerizo Vílchez y Juan José Reyes Bueno, quienes presentan propuestas para el desarrollo del Club, incluyendo mejoras en la gestión, modernización de servicios y participación activa de los socios.

Antonio Tejada, presidente de la Junta Gestora del RCNM, ha convocado a los socios a participar de manera democrática y responsable en esta jornada electoral, enfatizando la importancia de la unidad y el futuro del Club tras el proceso electoral.