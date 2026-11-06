MADRID — El técnico portugués José Mourinho ha salido al paso del debate que rodea a Vinicius Junior con una contundente defensa del atacante del Real Madrid. En sus últimas declaraciones públicas, el entrenador ha sido categórico al valorar la actitud y el comportamiento del futbolista brasileño sobre el terreno de juego, asegurando que «nunca ha querido perjudicar al equipo».

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Respaldo a la personalidad y al impacto del jugador

Las palabras de Mourinho llegan en un momento de intenso debate mediático alrededor del rendimiento, las reacciones de carácter y la exposición del extremo blanco:

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Compromiso colectivo: El preparador luso ha recalcado que la impulsividad o las situaciones de tensión vividas por el brasileño en los terrenos de juego responden a su competitividad y pasión por el juego, descartando de pleno cualquier intencionalidad egoísta o perjudicial hacia el grupo.

El preparador luso ha recalcado que la impulsividad o las situaciones de tensión vividas por el brasileño en los terrenos de juego responden a su competitividad y pasión por el juego, descartando de pleno cualquier intencionalidad egoísta o perjudicial hacia el grupo. Manejo de la presión: Mourinho ha querido subrayar el mérito del atacante a la hora de convivir con el foco defensivo y la presión constante de las aficiones rivales, defendiendo que su estilo irreverente forma parte de la esencia que lo convierte en un jugador determinante.

Un mensaje con eco en el entorno blanco

La toma de posición del técnico portugués ha tenido un rápido impacto en el madridismo, respaldando a la figura del ‘7’ blanco como un activo indispensable y recordando la necesidad de proteger a los futbolistas diferenciales ante las constantes controversias del entorno mediático.

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