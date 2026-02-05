El primer premio viaja íntegramente a Extremadura: el número 38.335 reparte la suerte en Mérida.

La Lotería Nacional ha vuelto a cumplir con su cita de los jueves este 5 de febrero de 2026. El sorteo, celebrado mediante el sistema de bombos múltiples en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, ha dejado un rastro de alegría especialmente en la provincia de Badajoz, donde se ha vendido de forma íntegra el número agraciado con el premio mayor.

Premios Mayores de hoy

• Primer Premio: 38.335

• Dotado con 30.000 euros al décimo (300.000 € por serie).

• Vendido íntegramente en la ciudad de Mérida (Badajoz).

• Segundo Premio: 38.069

• Dotado con 6.000 euros al décimo (60.000 € por serie).

• Muy repartido en administraciones de Madrid, Sevilla, Málaga y Alcalá de Henares.

Extracciones y Premios Menores

Además de los números principales, el sorteo ha dejado los siguientes resultados para las extracciones especiales:

• Cuatro cifras (75 € al décimo): 7477, 7069, 0334 y 7481.

• Tres cifras (15 € al décimo): 957, 195, 044, 474, 145, 231 y 913.

• Dos cifras (6 € al décimo): 43, 22, 71, 48, 21, 51, 14 y 16.

Reintegros: Comprueba si recuperas tu inversión

Si tu décimo termina en una de las siguientes cifras, tienes derecho al cobro de 3 euros por décimo (el importe jugado):

5 – 4 – 9

Aproximaciones y Centenas

No olvides revisar si tu número se ha quedado cerca de los grandes premios, ya que también tienen recompensa:

• Aproximaciones al 1er premio: Los números 38.334 y 38.336 reciben 1.200 € por décimo.

• Aproximaciones al 2º premio: Los números 38.068 y 38.070 reciben 747 € por décimo.

• Centenas: Si tu número está entre el 38.300 y el 38.399, tienes un premio de 30 €. Si está entre el 38.000 y el 38.099, el premio es de 15 €.

Esta lista es informativa. La única certificación oficial de premios es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado. Los décimos caducan a los tres meses a partir de mañana.

