El Gobierno de la Ciudad Autónoma ha dado luz verde a la financiación de cinco nuevos proyectos destinados a combatir el paro estructural en Ceuta. Según ha informado el diario El Pueblo de Ceuta, estas iniciativas cuentan con el respaldo económico del Fondo Social Europeo Plus, sumando una inversión total que supera los 1,2 millones de euros.

Formación y empleo: un modelo mixto

El portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, detalló tras el Consejo de Gobierno que estas subvenciones están diseñadas bajo un modelo de formación en alternancia con el empleo. Esto significa que los participantes no solo recibirán instrucción teórica, sino que podrán adquirir experiencia laboral real, mejorando así sus posibilidades de contratación futura.

Los puntos clave de la convocatoria son:

Distribución equitativa: Los cinco proyectos seleccionados recibirán una cuantía de financiación similar.

Los cinco proyectos seleccionados recibirán una cuantía de financiación similar. Colectivos prioritarios: Los programas están dirigidos a desempleados inscritos como demandantes de empleo, priorizando a aquellas personas con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Los programas están dirigidos a desempleados inscritos como demandantes de empleo, priorizando a aquellas personas con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo. Selección finalizada: Las iniciativas fueron elegidas tras el cierre del plazo de solicitudes, que concluyó el pasado mes de marzo.

Apuesta contra el desempleo estructural

Para el Gobierno autonómico, esta línea de ayudas es una herramienta estratégica para dinamizar la economía local. Al combinar la capacitación técnica con la práctica profesional, se busca que los beneficiarios salgan del programa con un perfil más competitivo y adaptado a las necesidades actuales de las empresas.

Ramírez subrayó que este tipo de programas resultan fundamentales para facilitar la incorporación laboral de los ceutíes, especialmente en sectores donde se requiere una cualificación específica.