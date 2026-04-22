El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha solicitado formalmente que se aplique flexibilidad horaria para los trabajadores de confesión musulmana contratados a través del Plan de Empleo. El objetivo de esta medida es permitir que el personal pueda asistir al rezo colectivo de los viernes, una jornada de especial relevancia espiritual en el islam.

Según la información publicada por el diario El Pueblo de Ceuta, la formación localista denuncia que la Delegación del Gobierno está incumpliendo la normativa vigente al establecer una jornada ininterrumpida de 08:00 a 15:00 horas, incluyendo los viernes, sin dar opción a la interrupción necesaria para el culto.

Amparo legal y recuperación de horas

MDyC fundamenta su reclamación en la Ley 26/1992, que regula los acuerdos de cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España. Esta norma contempla que los trabajadores musulmanes pueden solicitar la interrupción de su jornada laboral los viernes entre las 13:30 y las 16:30 horas.

La formación subraya dos puntos clave de la normativa:

Compromiso de recuperación: Las horas no trabajadas durante el rezo deben ser recuperadas posteriormente por el empleado.

Las horas no trabajadas durante el rezo deben ser recuperadas posteriormente por el empleado. Sin coste para la administración: «No son horas de trabajo perdidas», insisten desde el partido, aclarando que no supone una reducción de la jornada, sino una adaptación horaria.

Críticas a la «Ceuta de las cuatro culturas»

Desde MDyC lamentan que este tipo de derechos, que también amparan a otras confesiones como la israelita, no se apliquen de forma automática. El partido ha sido especialmente crítico tanto con la Delegación del Gobierno (PSOE) como con el Ejecutivo local (PP), acusándolos de utilizar el concepto de la «Ceuta de las cuatro culturas» como un eslogan vacío de contenido real.

Para los localistas, negar esta flexibilidad supone vulnerar acuerdos de cooperación estatal que llevan décadas en vigor y que buscan garantizar la libertad religiosa en el ámbito laboral.