BROCANTE, el encuentro de diseño vintage, coleccionismo, artesanía y piezas contemporáneas impulsado por Mercado de Motores, regresa a Madrid en 2026. Este evento tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre en el Museo del Ferrocarril, donde se presentará una variada oferta de mobiliario y objetos del siglo XX, antigüedades, piezas de autor y nuevas propuestas de artesanía contemporánea.

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Una de las principales novedades de esta edición es la participación de destacados interioristas españoles, como L.A. Studio y BeWater Home, junto a especialistas en diseño del siglo XX y Mid Century. Esta diversidad crea un ambiente ecléctico donde las piezas de anticuario se mezclan con iconos del diseño y la obra de premiados artesanos contemporáneos.

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Además, una representación de brocantes procedentes de España, Francia y Portugal enriquecerá la propuesta. Expositores como La Casa de las Musas y Jean Marc Terrencq se sumarán al evento, ofreciendo una amplia variedad de mobiliario, antigüedades y piezas singulares.

El evento también contará con una agenda de actividades, incluyendo talleres y demostraciones impartidos por artesanos reconocidos. Estas actividades están diseñadas para acercar al público a los procesos creativos y a la historia de las piezas presentadas, lo que permitirá descubrir nuevas perspectivas sobre el diseño y la artesanía.

BROCANTE se consolida como un nuevo punto de encuentro para profesionales, coleccionistas y amantes del diseño, reivindicando el valor de los objetos y las piezas de autor. Este año, el evento promete ser una experiencia que va más allá de la simple venta, fomentando la conexión entre diseño, cultura y ocio.