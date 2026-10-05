La Evaluación de diagnóstico de Andalucía muestra cómo alumnos de un colegio sevillano superan la referencia autonómica en las 22 competencias evaluadas de Secundaria, desde comprender textos hasta aplicar las matemáticas a situaciones reales.

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‹ › Foto 1 de 3 Alumnos de Primaria en Sevilla rozan el diez en comprensión de textos en lengua extranjera

Además, comprender y comunicarse en otro idioma destacan en su evaluación: el alumnado de Primaria alcanza un 9,67 sobre 10 en comprensión de textos en lengua extranjera y el de Secundaria supera en casi tres puntos la referencia andaluza en interacción.

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En Highlands School Sevilla, los resultados muestran una especial fortaleza en Primera Lengua Extranjera y un desempeño favorable en las competencias de Lengua Castellana y Matemáticas de Secundaria.

En cuarto de Primaria, la comprensión de textos en Primera Lengua Extranjera alcanza 9,67 puntos sobre 10, frente a los 7,69 de la referencia andaluza. En 2º de ESO, la diferencia respecto a Andalucía se aproxima a los tres puntos en interacción en lengua extranjera.

La evaluación tiene una finalidad informativa, formativa y orientadora que permite ajustar los apoyos y observar cómo evoluciona cada alumno.