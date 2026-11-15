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Ceuta ha sido reconocida con la Antena de Oro por su coraje y valentía tras la situación crítica vivida el 30 de julio. La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, fue la encargada de recoger este galardón en un acto celebrado recientemente.

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La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FARTVE) concedió este premio en reconocimiento a la resiliencia del pueblo ceutí, representada especialmente por su presidente, Juan Jesús Vivas. Benzina agradeció este homenaje a la comunidad, que ha mostrado una gran fortaleza en momentos difíciles.

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Este reconocimiento constituye un incentivo para seguir adelante y afrontar los desafíos con determinación. La noche fue calificada como inolvidable por la consejera, que reiteró su agradecimiento a quienes se han mantenido firmes durante esta crisis.