El calendario de días inhábiles para 2027 incluye fechas específicas para Ceuta.

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La Secretaría de Estado de Función Pública ha aprobado el calendario de días inhábiles para el año 2027, que afectará al cómputo de plazos en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Este calendario establece los días en los que no se computarán plazos administrativos, incluyendo fechas específicas para la Ciudad de Ceuta.

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A quién afecta

El calendario de días inhábiles afecta a la Administración General del Estado y sus organismos públicos, así como a los ciudadanos y empresas que interactúan con estas entidades en Ceuta.

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Días inhábiles en Ceuta

25 de marzo: Inhábil en Ceuta, junto con otras comunidades y ciudades autónomas.

17 de mayo: Inhábil en Ceuta, compartido con la Comunidad Autónoma de Galicia y la Ciudad de Melilla.

5 de agosto: Inhábil exclusivamente en la Ciudad de Ceuta.

Además de estos días específicos, todos los sábados y domingos del año serán inhábiles, así como los días festivos de ámbito nacional no sustituibles.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 14 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-23826).