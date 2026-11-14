Marinas de España ha presentado «Los puertos deportivos en cifras», los primeros resultados del estudio económico-financiero que la Federación elabora junto con el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria). Este estudio se enmarca en el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones y por primera vez se reúnen de forma ordenada y comparable los datos económicos de las empresas que gestionan sus puertos deportivos y turísticos asociados.

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Los resultados se dieron a conocer durante el II Congreso Marinas de España, celebrado los días 4 y 5 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de la Federación, Tomás Azcárate, presentó los resultados primero en la comisión de Estrategia y Sector y posteriormente en su ponencia magistral de la sesión de apertura de la jornada institucional.

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El estudio parte de la constatación de que los puertos deportivos no cuentan con una clasificación propia en la estadística oficial, lo que dificulta medir el conjunto del sector. A partir de ahí, se agrupan y ordenan los datos económicos de las sociedades para tener una visión clara de su actividad, el empleo que generan y su evolución entre 2020 y 2024.

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Entre los primeros datos presentados, las 84 sociedades concesionarias de puertos asociados a Marinas de España alcanzaron en 2024 unos ingresos de explotación de 659 millones de euros, un 24 % más que en 2022, y emplean a más de 3.400 personas. La información ha sido procesada por IHCantabria a partir de la base de datos SABI.

Con el primer estudio, Marinas de España se compromete a seguir realizando informes y análisis que ayuden a posicionar el sector según el impacto real de los puertos deportivos, asegurando que el sector necesita datos sólidos para poder tomar mejores decisiones y planificar su futuro.