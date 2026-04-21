La Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado un paso más en la ejecución de su Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025. Según informa El Faro de Ceuta, este martes 21 de abril se han publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE) tres nuevas convocatorias que buscan cubrir puestos de distinta naturaleza, desde operarios técnicos hasta personal médico especializado.

Las vacantes publicadas se dividen en dos procesos de oposición libre y uno de movilidad interadministrativa, adaptándose a diferentes niveles de cualificación.

1. Perfiles Técnicos: Ayudantes de Grúa y Electricidad

Para aquellos que buscan acceder a la administración mediante el sistema de oposición pura, se han convocado dos plazas encuadradas en el Grupo AP:

Ayudante de Grúa: Selección mediante oposición libre. Los aspirantes deberán superar pruebas teóricas y prácticas específicas para el puesto.

Selección mediante oposición libre. Los aspirantes deberán superar pruebas teóricas y prácticas específicas para el puesto. Ayudante de Electricidad del Automóvil: También por oposición libre. El temario se centrará en diagnósticos de vehículos, sistemas de carga (baterías y alternadores) y mantenimiento de sensores electrónicos.

Requisitos clave para estos puestos:

Nacionalidad española y mayoría de edad (mínimo 16 años).

Capacidad funcional para las tareas del puesto.

No haber sido inhabilitado para el ejercicio público.

Ventaja adicional: Quienes aprueben alguna fase pero no obtengan la plaza podrán pasar a formar parte de una bolsa de empleo para futuras sustituciones.

2. Medicina del Trabajo: Concurso de Méritos

La tercera convocatoria está orientada a un perfil de alta especialización (Grupo A1). Se oferta una plaza de Médico Especialista en Medicina del Trabajo, pero con una particularidad en su acceso.

A diferencia de las anteriores, este puesto se cubrirá mediante concurso de méritos por movilidad interadministrativa. Esto significa que solo podrán optar funcionarios de carrera que ya estén en activo en otras administraciones.

Condiciones para los aspirantes médicos:

Mínimo de dos años de antigüedad como funcionario.

Título de especialista en Medicina del Trabajo.

Se valorará la formación, publicaciones científicas y el grado personal consolidado (mínimo 50 puntos para calificar).

Plazos y Solicitudes

Para las plazas técnicas, los detalles figuran en los puntos 309 y 310 del BOCCE. Para la plaza de médico, el plazo de solicitud será de 15 días hábiles a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Todas las gestiones deben realizarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Ceuta.