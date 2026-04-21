El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha elevado una petición formal al presidente del Foro de la Educación, José Manuel Pérez Rivera, para replantear la ubicación de los días no lectivos vinculados a la Fiesta del Sacrificio. La formación denuncia que las fechas actuales carecen de sentido práctico para la conciliación familiar y el descanso del alumnado.

Un desajuste que afecta a las familias

La polémica surge al analizar el calendario del presente curso 2025-2026. Según recoge el diario El Pueblo de Ceuta, la festividad oficial tendrá lugar el 27 de mayo, sin embargo, los dos días no lectivos se han fijado para el 25 y 26 de mayo. Es decir, los estudiantes libran los días previos a la celebración, pero deben retomar las clases inmediatamente después de la jornada festiva.

“No tiene sentido ni para las familias ni para la comunidad educativa que si se han establecido dos días no lectivos, estos sean antes de la festividad y no después”, sostienen los localistas en declaraciones recogidas por el citado medio.

Preocupación por el curso 2026-2027

MDyC advierte que este error de planificación podría repetirse el próximo año si no se modifica la propuesta enviada al Ministerio de Educación. Para el curso 2026-2027, la previsión es la siguiente:

Días no lectivos propuestos: 17 y 18 de mayo.

17 y 18 de mayo. Fecha probable de la festividad: 19 de mayo.

La formación liderada por Fatima Hamed ha instado al Foro de la Educación a corregir este criterio antes de que el calendario sea definitivo, asegurando que los días de descanso sirvan realmente para que la comunidad educativa pueda disfrutar de la festividad y recuperarse de la misma.