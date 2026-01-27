La lotería europea que une a 19 países ha repartido fortuna desde Helsinki. Consulta la combinación ganadora y descubre si tu apuesta te ha convertido en el próximo millonario.

El Eurojackpot, la lotería oficial que compite en emoción y botes con Euromillones, ha celebrado su primer sorteo semanal este martes. Con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros (que puede escalar hasta un máximo de 120 millones), este juego se ha consolidado como el favorito de quienes buscan probabilidades de acierto más favorables dentro de las grandes loterías transnacionales.

El sorteo se realiza cada martes y viernes en Helsinki (Finlandia) a las 20:00h (hora local), y los resultados se confirman en España a través de la ONCE. A continuación, te presentamos la combinación ganadora de hoy, 27 de enero de 2026:

Combinación ganadora del Eurojackpot

La combinación de 5 números y 2 soles que ha resultado premiada hoy es la siguiente:

• Números: 13, 18, 19, 29 y 32

• Soles: 08 y 09

Todo lo que necesitas saber sobre el Eurojackpot

Aunque el Eurojackpot comenzó en 2011 con un pequeño grupo de naciones, hoy es un gigante que une a 19 países (incluyendo Alemania, Suecia, Italia, Finlandia, Polonia y, por supuesto, España).

• Cómo se juega: Debes elegir 5 números entre el 1 y el 50, y 2 «soles» entre el 1 y el 12.

• Precio: Cada apuesta sencilla en España tiene un coste de 2 euros.

• Premios: El 50% de lo recaudado se destina a premios, repartidos en 12 categorías diferentes. ¡Incluso acertando solo 2 números y 1 sol ya tienes premio!

• Días de sorteo: Tras el cambio de normativa en 2022, el sorteo ya no es solo los viernes; ahora tienes una doble oportunidad semanal cada martes y viernes.

Esta información tiene un carácter meramente informativo. Para una comprobación oficial, te recomendamos acudir a la web de JuegosONCE o a cualquier punto de venta autorizado de la ONCE. Los premios caducan a los 30 días, ¡no olvides validar tu boleto!

