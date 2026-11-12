La declaración clave en sede judicial desmonta la tesis de los Mossos sobre una supuesta desheredación y desacredita la hipótesis de que existiera una disputa inminente por el reparto del imperio textil.

La instrucción judicial en torno a la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha dado un giro sustancial. El testimonio aportado por el notario de confianza de la familia ha descartado de forma tajante que el empresario tuviera la intención de desheredar a su hijo Jonathan, desmontando así el principal pilar y móvil económico sobre el que se sustentaba la acusación de presunto homicidio mantenida por los investigadores policiales.

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La declaración del fedatario público, incorporada a las diligencias que instruye el juzgado de Martorell, debilita la tesis de que el luctuoso suceso —producido tras una caída en la montaña— estuviera motivado por un conflicto sucesorio o por una disputa drástica sobre el control del patrimonio.

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Cuestionada la hipótesis de la obsesión económica y el cambio de testamento

Durante los últimos meses, los investigadores habían apuntado a una supuesta mala relación familiar, centrada en la presión del primogénito por el dinero y en el temor de este a que su padre modificara sus últimas voluntades para redirigir parte de su fortuna. Sin embargo, el testimonio del notario e informes aportados por la defensa e hilos familiares aportan una perspectiva muy diferente:

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Práctica habitual: Según se ha detallado, Isak Andic solía revisar y rehacer su testamento de manera anual como parte de la gestión ordinaria de su patrimonio, un trámite que se trataba con total naturalidad en el seno familiar y que no respondía a episodios de ruptura o castigo sucesorio.

Según se ha detallado, Isak Andic solía revisar y rehacer su testamento de manera anual como parte de la gestión ordinaria de su patrimonio, un trámite que se trataba con total naturalidad en el seno familiar y que no respondía a episodios de ruptura o castigo sucesorio. Declaraciones del entorno: En la misma línea, las declaraciones de las hermanas de Jonathan y otros allegados han defendido que no existía tal animadversión ni un bloqueo patrimonial que justificara un escenario criminal, recordando además los problemas físicos de rodilla que arrastraba el empresario, un factor que cobra fuerza en la hipótesis del accidente fortuito en el sendero.

Próximos pasos en la instrucción del ‘caso Mango’

Con la aportación de este testimonio clave avalado por la defensa, el procedimiento encara una fase decisiva para determinar si los indicios iniciales recopilados por los Mossos d’Esquadra se sostienen o si, por el contrario, la causa se encamina hacia el sobreseimiento al desvanecerse el móvil económico que motivó la imputación inicial y las medidas cautelares sobre el primogénito.