El seleccionador francés anuncia en rueda de prensa que el delantero del Real Madrid no disputará el encuentro de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones para no asumir riesgos, aunque mantiene el optimismo sobre su participación el domingo frente a Turquía.

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Kylian Mbappé no estará disponible para disputar el partido de este jueves entre las selecciones de Francia e Italia, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Así lo confirmó este miércoles por la tarde el seleccionador nacional francés, Zinedine Zidane, durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del primer compromiso internacional de este parón de selecciones. La ausencia del atacante galo en la sesión de entrenamiento matinal ya había hecho saltar las alarmas sobre su estado físico antes de la confirmación oficial por parte del cuerpo técnico.

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Cautela en la selección francesa y objetivo puesto en Turquía

En la sala de prensa, Zidane detalló los motivos que han llevado a descartar la presencia de la estrella del combinado francés para el exigente duelo ante la selección italiana. «Mbappé no jugará mañana contra Italia. Ha sentido un pequeño dolor. No vamos a tomar riesgos con Mbappé. Lamentamos perder a un jugador y espero que pueda jugar el domingo contra Turquía», explicó el preparador de los bleus ante los periodistas, dejando claro que la prioridad absoluta reside en preservar la integridad física del futbolista ante una campaña exigente.

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Pese al contratiempo que supone perder a su principal referencia ofensiva para la cita de este jueves, el seleccionador quiso rebajar la preocupación en torno al alcance real de estas molestias. Zidane subrayó que el atacante no se siente bien del todo, pero insistió en que la situación está controlada y que el jugador permanecerá junto al resto de sus compañeros en la concentración del combinado nacional con la vista puesta en el segundo compromiso de esta ventana internacional. «Creo que está bien. La prueba es que se queda con nosotros. No está contento, le hubiera gustado jugar mañana. No debemos correr riesgos porque la temporada es larga», añadió el técnico francés.

Un nuevo contratiempo tras la marcha de Tchouaméni y tranquilidad en el Real Madrid

La baja de Mbappé ante Italia representa un nuevo revés para la selección francesa en este parón internacional, sumándose a la reciente ausencia de Aurélien Tchouaméni, quien tuvo que abandonar la concentración y regresar a Madrid debido a unas molestias musculares. Sin embargo, el escenario del delantero resulta sensiblemente menos preocupante para el cuerpo técnico galo que el del centrocampista, dado que Mbappé continúa integrado en la disciplina de Francia con opciones reales de reaparecer el próximo domingo frente a Turquía.

Por su parte, en el seno del Real Madrid reina la tranquilidad respecto a la situación física de su futbolista. Durante la mañana de este miércoles, fuentes del club blanco enmarcaban el trabajo al margen realizado por el delantero exclusivamente dentro de un protocolo de prevención. «Es el más inteligente de todos y el que mejor se conoce», señalaban desde la entidad madrileña, donde insistían de manera tajante en que Mbappé no sufre ninguna lesión.

Le sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane a annoncé le forfait de Kylian Mbappé pour le rencontre face à l’Italie jeudi soir (20h45) pic.twitter.com/RGrrvk20aJ — L'Équipe (@lequipe) November 11, 2026

Según el criterio trasladado desde el club español, la decisión del jugador de permanecer trabajando junto a los médicos y los fisioterapeutas responde precisamente a su voluntad de evitar que unas simples molestias deriven en una lesión de mayor entidad. De este modo, el hecho de que el atacante no participe en el encuentro frente a Italia entraba dentro de lo esperado y no altera en absoluto las previsiones establecidas, confirmando que el futbolista no está lesionado y mantiene su plan de recuperación preventiva.