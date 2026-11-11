La consejera de Hacienda ha sido objeto de críticas por parte del MDyC Ceuta por, según la agrupación, frivolizar con una huelga general convocada para reivindicar el derecho a una vivienda digna.

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Desde el MDyC Ceuta, se denuncia que el Ejecutivo del PP lleva más de 25 años sin interesarse políticamente por este tema, haciendo hincapié en que, a pesar de contar con presupuestos millonarios, no se ha construido ni una sola vivienda en Ceuta, donde se registran más de 10.000 demandantes. La agrupación se compromete a seguir luchando por este objetivo.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.