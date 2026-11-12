Nvidia ha encadenado una serie de crisis que se traducen en un desplome del valor de sus acciones de entre el 30 % y el 35 % en apenas un mes, provocando pérdidas en la capitalización bursátil estimadas en dos billones de dólares desde su máximo histórico del pasado 6 de octubre. Estos problemas incluyen nuevas revelaciones personales y crecientes preocupaciones en torno al negocio de chips de inteligencia artificial. ([elpais.com])

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Hechos del escándalo y caída bursátil

El pasado 6 de octubre, Nvidia alcanzó un máximo histórico en Bolsa: 243,37 dólares por acción, con una valoración de mercado de 5,8 billones de dólares (unos 5,2 billones de euros). ([elpais.com]) Desde entonces, su capitalización ha caído hasta poco más de cuatro billones de dólares, y algunos analistas sitúan incluso más abajo el valor, tras una caída acumulada del valor por acción del 35 % respecto a ese pico. ([elpais.com])

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El desplome se detonó por la publicación de un artículo del New York Times que atribuía al consejero delegado, Jensen Huang, una relación con Alice Huang, empresaria supuestamente espía china vinculada a Megaspeed. ([elpais.com]) A esto se suman nuevas alegaciones de una relación entre Huang y una ejecutiva de Nvidia, Kimberly Powell, observada en un hotel durante una conferencia en marzo, lo que ha ampliado el foco del escándalo. ([elpais.com])

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Ante estas revelaciones, el consejo de administración de la empresa se dispone a reunirse para valorar el despido de Huang como consejero delegado. Además ha abierto una investigación independiente, encargada a los miembros externos del consejo y al bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, bajo la dirección del exfiscal federal Joon H. Kim. ([elpais.com])

Por si fuera poco, estos escándalos coinciden con una crisis ya latente del sector de los chips para IA. La pérdida de confianza de los inversores, las dudas regulatorias tras las recientes elecciones de medio mandato en EEUU y el posible frenazo en la inversión en centros de datos han añadido presión a las acciones tecnológicas, especialmente a Nvidia. ([elpais.com])

Consecuencias corporativas, legales y de mercado

El golpe bursátil no afecta solo al valor de mercado: los accionistas más afectados son Vanguard Group, con cerca del 9,89 % del capital; BlackRock (8,06 %); Fidelity (4,26 %) y State Street (4,19 %). El propio Huang, propietario del 3,37 %, ha visto caer el valor estimado de sus participaciones de unos 195.000 millones de dólares a 137.000 millones durante este periodo. ([elpais.com])

En el terreno jurídico y de cumplimiento corporativo, se baraja la posibilidad de responsabilidades civiles o criminales en caso de que se confirme que se violaron requisitos legales sobre seguridad nacional o exportaciones de tecnología. El escándalo ha motivado investigaciones del FBI, llamados para audiencias en el Congreso y el inicio de posibles demandas colectivas de inversores. ([investing.com])

Algunos analistas estiman que si Huang es destituido como consejero delegado, el valor de la empresa podría caer otro 25-30 % por acción, dada su influencia en la estrategia de Nvidia en IA y su papel clave en el liderazgo del sector. ([elpais.com])

Se espera que la presentación trimestral de resultados, prevista para el martes 17 de noviembre, aporte nuevas pistas no solo sobre los ingresos y la situación financiera, sino también sobre el estado de la gobernanza interna y el impacto de los escándalos. ([elpais.com])

Datos generales y antecedentes del contexto de Nvidia

Nvidia es uno de los actores más relevantes del sector tecnológico global, especialmente en el diseño de semiconductores para la inteligencia artificial, los centros de datos, los gráficos 3D y el aprendizaje automático. ([investor.nvidia.com])

En los últimos meses, se ha producido lo que algunos analistas califican una corrección del mercado tecnológico, motivada por el temor a que la euforia por la IA se haya salido de escala. Desde comienzos de octubre, muchos títulos del sector han sido objeto de fuertes caídas, en especial los vinculados con semiconductores, fabricantes de chips, memorias y centros de datos. ([cincodias.elpais.com])

Regulatoriamente, Nvidia opera bajo las leyes de EE UU relacionadas con el control de exportaciones de tecnología de doble uso, especialmente semiconductores considerados sensibles para la seguridad nacional. Además, las leyes de gobernanza corporativa establecen que los directores independientes deben supervisar la actuación de los altos ejecutivos, así como posibles responsabilidades civiles si se producen negligencias o violaciones legales. ([investing.com])

Por su parte, los inversores institucionales vigilan de cerca factores ambientales, sociales y de gobernanza (“ESG”) al valorar sus decisiones, algo que añade presión sobre empresas expuestas a escándalos o flaquezas éticas o legales. ([apnews.com])