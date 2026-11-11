El Partido Popular de Ceuta invita a un coloquio el próximo viernes 13 de noviembre.

Participarán Cayetana Álvarez de Toledo y Juan Jesús Vivas Lara para reflexionar sobre los retos de Ceuta y España. El evento será a las 11:30 en el Hotel Puerta de África.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.