El conjunto azulgrana recibe al equipo franjirrojo en el Spotify Camp Nou en un duelo correspondiente a la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS 2025/2026.

El Barcelona afronta un nuevo compromiso liguero en su feudo con el objetivo de consolidar su posición en la tabla. Tras haberse medido al Sevilla en la jornada anterior, los pupilos de la ciudad condal repiten como locales en el Spotify Camp Nou para recibir a un Rayo Vallecano que llega a la cita tras enfrentarse al Levante en el Estadio de Vallecas.

El encuentro, encuadrado en la jornada 29 de LALIGA 2025/2026, se presenta como una oportunidad crucial para ambos conjuntos en el tramo decisivo del campeonato nacional.

Barcelona vs. Rayo Vallecano: fecha, hora y dónde se juega el partido

El partido entre el Barcelona y el Rayo Vallecano se celebrará el próximo domingo 22 de marzo. El pitido inicial tendrá lugar a las 14:00 horas (horario peninsular español), una franja horaria que busca captar la atención de la audiencia global y de los aficionados que acudan al coliseo blaugrana.

El escenario del choque será el renovado Spotify Camp Nou, donde se espera una notable afluencia de público para apoyar al equipo catalán en este envite dominical.

Televisión y dónde ver ‘online’ el Barcelona vs. Rayo Vallecano en España

Para aquellos aficionados que no puedan desplazarse al estadio y deseen seguir el encuentro en directo, la retransmisión oficial en España correrá a cargo de DAZN. La plataforma de deportes ofrecerá el partido en alta definición (HD) tanto a través de sus canales de televisión lineal como en su aplicación para dispositivos móviles, tabletas y Smart TV.

La cobertura incluirá la previa del choque, el análisis pormenorizado de las alineaciones y las reacciones de los protagonistas tras la conclusión de los noventa minutos en el césped de Barcelona.