El Autódromo Ayrton Senna de Goiania recupera el Mundial de Motociclismo en Sudamérica con los pilotos argentinos como grandes protagonistas tras su exitoso inicio de temporada.

El Mundial de Motociclismo regresa este domingo a territorio sudamericano con la celebración del Gran Premio de Brasil. Tras 22 años de ausencia, el Autódromo Ayrton Senna de Goiania se convierte en el epicentro de la velocidad, tomando el relevo en el calendario de la tradicional cita de Termas de Río Hondo. La expectación es máxima, especialmente en la categoría de Moto3, donde los jóvenes Valentín Perrone y Marco Morelli buscan consolidar el extraordinario arranque de campaña firmado en Tailandia.

La cita brasileña se presenta como un desafío técnico de primer nivel. El trazado de Goiania, caracterizado por su breve longitud, obligará a los pilotos de la categoría pequeña a completar un total de 24 vueltas, una configuración que exigirá una gestión impecable de los neumáticos y una concentración absoluta en cada adelantamiento.

Los pilotos argentinos, a por el podio en Goiania

Valentín Perrone llega a esta carrera tras protagonizar una remontada histórica en la apertura del Mundial. El piloto, que partió desde la decimocuarta posición en la última prueba, logró escalar hasta el tercer cajón del podio, demostrando un ritmo de carrera que lo sitúa entre los favoritos. Por su parte, Marco Morelli llega a Brasil tras una octava posición muy sólida, aportando valiosos puntos para el equipo y confirmando la competitividad de la representación argentina en el certamen.

Para la carrera de este domingo, tanto Perrone como Morelli han trabajado intensamente en la puesta a punto de la electrónica y el chasis de sus monturas. El objetivo es maximizar la tracción en las curvas cortas de Goiania, un factor que será determinante para mantener la consistencia durante las 24 vueltas de competición.

Horario de la carrera de Moto3 del GP de Brasil

Los aficionados al motociclismo tienen una cita ineludible este mediodía. Tras las sesiones de clasificación disputadas el viernes y el sábado, la configuración de la parrilla está lista para el momento cumbre del fin de semana.

Carrera de Moto3 (GP de Brasil): Domingo, 22 de marzo, a las 12:00 horas.

Con la bandera verde, se despejarán las incógnitas sobre si los pilotos argentinos pueden mantener la inercia positiva en este campeonato. La estrategia de carrera y la capacidad de reacción en un circuito tan revirado serán las claves para que Perrone y Morelli vuelvan a estar en la lucha por las posiciones de privilegio en esta histórica vuelta del Mundial a Brasil.