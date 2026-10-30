Los precios continúan elevados en España empujados por el encarecimiento de los carburantes, mientras el diferencial con las subidas salariales erosiona el poder de compra de los hogares

La cesta de la compra y los costes de la vida en España continúan registrando fuertes tensiones inflacionistas. Según los datos provisionales hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) situó su tasa interanual en el 4,9% durante el mes de octubre. Este indicador supone alcanzar la cota de precios más elevada registrada en el país desde febrero de 2023, amenazando con intensificar la presión económica que soportan las economías domésticas a la hora de encarar sus compras habituales.

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Por su parte, la inflación subyacente —índice de referencia que excluye de su cómputo el coste de los alimentos no elaborados y de los productos combustibles por su mayor volatilidad— se ha mantenido en el 3,1%. La serie de datos que ofrece el organismo estadístico evidencia una problemática estructural para el tejido económico español: el encarecimiento progresivo derivado de la energía se está trasladando de forma gradual al conjunto de bienes y servicios que integran la cesta de la compra.

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El impacto de los carburantes y la limitada eficacia de la rebaja fiscal

En el análisis del comportamiento de los precios durante el mes de octubre, el INE señala el papel determinante que han ejercido los combustibles y lubricantes destinados a vehículos de uso personal. Aunque estos carburantes registraron una moderación en términos interanuales, el organismo atribuye este comportamiento a un efecto de escalón estadístico respecto a los niveles de octubre de 2025.

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Sin embargo, los costes de llenado de los depósitos continúan en niveles tensionados. Conforme a las cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el precio medio del litro de diésel se sitúa en los 1,91 euros, lo que contrasta con los valores inferiores a los 1,40 euros por litro marcados a comienzos del ejercicio. De manera paralela, la gasolina ha experimentado un incremento de más de 30 céntimos, alcanzando un coste promedio de 1,75 euros por litro. Estas cotizaciones integran la rebaja fiscal aprobada por el Ejecutivo central, una medida de contención que no está logrando contener las alzas sostenidas en los surtidores.

Pérdida del poder adquisitivo y presiones sobre los costes industriales

El encarecimiento constante del coste de la vida se traduce en una pérdida directa de capacidad de compra para las familias, que se ven expuestas a una coyuntura de costes comparable a la experimentada tras la crisis pandémica. De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, la subida salarial media pactada a través de la negociación colectiva hasta septiembre se fijó en el 3,05%. Este incremento de las remuneraciones se sitúa casi dos puntos porcentuales por debajo de la tasa del IPC, confirmando que la mayoría de los trabajadores pierden poder adquisitivo frente a una dinámica inflacionaria sin visos de remisión inmediata.

A esta erosión de las rentas familiares se añade la tensión en la cadena de producción. Los precios industriales han anotado su mayor avance en los últimos cuatro años, un factor que condiciona las previsiones del sector privado: más de la mitad de los empresarios españoles contempla aplicar nuevos incrementos en sus precios finales en lo que resta de año para amortiguar el impacto en sus márgenes de beneficio.