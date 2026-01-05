El mundo del fútbol base francés está de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de Youssef Khachroub, un joven talento de 15 años del FC Mougins. El fatal accidente ocurrió durante la pasada Nochevieja en Marrakech, donde el menor se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares.

Lo que debía ser una celebración de fin de año se transformó en una pesadilla de diez horas de búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo del joven en el fondo de un pozo de 50 metros de profundidad.

Una huida desesperada en la oscuridad

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 18:40 del miércoles 31 de diciembre. Youssef salió a correr por las inmediaciones del complejo Marrakech Golf City, en la zona de la residencia Le Sapphire.

Según el desgarrador testimonio de su padre, el joven —que padecía una fobia intensa a los perros— fue perseguido por una jauría. En su intento desesperado por escapar en mitad de la noche, Youssef no pudo ver un pozo de construcción que carecía de señalización y protección, precipitándose al vacío.

Críticas a la seguridad del complejo

La familia ha denunciado públicamente la negligencia de los responsables del área residencial y de las obras en curso. El padre de la víctima ha calificado lo sucedido como «inaceptable» y totalmente evitable:

• Falta de señalización: El pozo, de gran profundidad, estaba completamente abierto y sin perímetros de seguridad.

• Vigilancia insuficiente: Denuncian que una zona en construcción dentro de un complejo de lujo debería haber contado con medidas que impidieran este tipo de accidentes.

• Respuesta de emergencia: La búsqueda se prolongó durante diez agónicas horas hasta que los equipos de rescate lograron localizar el cuerpo en el fondo del pozo.

Luto en el fútbol francés

El FC Mougins, club donde militaba Youssef y donde era considerado una de sus figuras más prometedoras, ha expresado su profunda consternación. Sus compañeros y entrenadores le describen como un deportista ejemplar con un futuro brillante por delante. En Francia, el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los turistas en zonas en desarrollo y la responsabilidad de las empresas constructoras.