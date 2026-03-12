El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado ofrece una nueva oportunidad para obtener un premio millonario este 12 de marzo; consulte la combinación ganadora, el complementario y el reintegro

Este jueves, 12 de marzo de 2026, la Bonoloto continúa con su ciclo de sorteos diarios bajo la gestión de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Como cada jornada, los participantes esperan con ilusión conocer si su combinación de números ha resultado agraciada con el premio mayor.

La combinación ganadora y los números complementarios se actualizarán en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial por parte de la entidad organizadora tras el sorteo de esta noche.

Resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 12 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: 11, 14, 15, 30, 33, 41

11, 14, 15, 30, 33, 41 Complementario: 43

43 Reintegro: 0

Participación y modalidades

La Bonoloto destaca por su flexibilidad y facilidad de juego:

Apuesta simple: Selección de seis números en una tabla del 1 al 49. Se pueden validar hasta 8 apuestas por boleto.

Selección de seis números en una tabla del 1 al 49. Se pueden validar hasta 8 apuestas por boleto. Apuesta múltiple: Opción de seleccionar más de seis números (hasta un máximo de once), lo que aumenta las probabilidades de obtener un premio a cambio de un importe mayor por boleto.

El coste de cada apuesta es de 0,50 euros, siendo obligatorio realizar al menos dos apuestas para validar el resguardo.

Información sobre el cobro de premios

Premios inferiores a 2.000 euros: Pueden cobrarse en cualquier punto de venta autorizado de la Red Comercial de Loterías.

Pueden cobrarse en cualquier punto de venta autorizado de la Red Comercial de Loterías. Premios de 2.000 euros o superiores: Deben gestionarse a través de las entidades bancarias colaboradoras con la SELAE.

Recuerde que todos los premios tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).