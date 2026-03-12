Consulte los resultados del Cupón Diario, el Super ONCE y el Triplex; la Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte hoy nuevos premios en sus sorteos de este 12 de marzo

Este jueves, 12 de marzo de 2026, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra una nueva jornada de sus sorteos diarios. A continuación, presentamos las combinaciones resultantes de los sorteos que han tenido lugar a lo largo del día.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado es el 94656 y la serie ganadora es la 027.

Super ONCE

El sorteo del Super ONCE se celebra cinco veces al día. Aquí tiene los números ganadores de los primeros sorteos de hoy:

Sorteo 1: 04-09-15-17-18-25-27-34-41-43-44-54-56-59-64-66-71-76-77-80

04-09-15-17-18-25-27-34-41-43-44-54-56-59-64-66-71-76-77-80 Sorteo 2: 01-03-04-06-07-09-11-23-25-29-31-42-55-56-64-68-70-77-79-83

01-03-04-06-07-09-11-23-25-29-31-42-55-56-64-68-70-77-79-83 Sorteo 3: 05-10-11-14-24-27-30-36-39-43-47-49-50-53-57-59-61-73-80-81

05-10-11-14-24-27-30-36-39-43-47-49-50-53-57-59-61-73-80-81 Sorteo 4: 01-03-08-11-12-13-19-24-29-32-33-36-47-53-57-62-64-66-77-79

01-03-08-11-12-13-19-24-29-32-33-36-47-53-57-62-64-66-77-79 Sorteo 5: 02-06-08-09-13-18-20-23-30-31-36-37-38-48-54-57-67-72-80-83

Triplex de la ONCE

El Triplex de la ONCE ofrece hasta cinco sorteos diarios. Estos son los resultados conocidos:

Sorteo 1: 4-7-9

4-7-9 Sorteo 2: 2-6-8

2-6-8 Sorteo 3: 1-6-0

1-6-0 Sorteo 4: 4-6-9

4-6-9 Sorteo 5: 1-5-8

Información y validez

Nota: Este medio no se hace responsable de errores u omisiones en la información proporcionada. La única lista oficial válida es la que facilita la ONCE a través de sus canales de comunicación oficiales. Recuerde jugar con responsabilidad.