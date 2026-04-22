El sindicato Solidaridad ha alzado la voz contra la gestión del Ingesa en Ceuta, exigiendo que la administración asuma de forma íntegra los costes de desplazamiento del personal de Enfermería de Atención Primaria. Según recoge el diario El Faro de Ceuta, los profesionales se ven obligados actualmente a utilizar sus vehículos particulares o incluso taxis para atender a los pacientes en sus hogares.

Una compensación «ridícula»

Desde la organización sindical han calificado como insuficiente la cuantía que reciben los sanitarios por estos desplazamientos. Denuncian que la compensación actual es de apenas 58 euros cada seis meses, una cifra que consideran «ridícula» y que no cubre ni una mínima fracción de los gastos reales de combustible, mantenimiento o transporte público que soportan los trabajadores para prestar el servicio.

Caos en el aparcamiento y falta de medios

La denuncia de Solidaridad no se limita solo a los traslados. El sindicato también ha señalado una «dejadez manifiesta» en la gestión de los aparcamientos de los centros de salud.

Plazas ocupadas: Las plazas reservadas para el personal sanitario suelen estar ocupadas por otros usuarios debido a la falta de control por parte de la Gerencia.

Las plazas reservadas para el personal sanitario suelen estar ocupadas por otros usuarios debido a la falta de control por parte de la Gerencia. Coste adicional: Esto obliga a los empleados a pagar parkings privados para poder acudir a su puesto de trabajo, lo que el sindicato tacha de «inadmisible».

Impacto en la salud laboral

Para Solidaridad, esta situación no es un problema puntual, sino un fallo estructural que traslada los costes de la sanidad pública a los salarios de los empleados. Advierten que esta falta de planificación genera un aumento del estrés y la carga de trabajo, afectando directamente a la salud laboral de la plantilla.

Ante este escenario, el sindicato ha anunciado que promoverá acciones ante los organismos competentes para garantizar que el personal sanitario cuente con los medios adecuados y la cobertura total de gastos, asegurando que no permitirán que la falta de medios del Ingesa siga recayendo sobre los profesionales.