Pionyang confirma el uso de ojivas de racimo y fragmentación en sus proyectiles Hwasong-11 Ra, elevando la tensión regional tras las denuncias de Seúl y Tokio.

SEÚL – En un nuevo capítulo de fricción en la península coreana, el régimen de Corea del Norte confirmó este lunes 20 de abril de 2026 la ejecución de pruebas con misiles balísticos tácticos. Las operaciones contaron con la presencia directa del líder Kim Jong-un, apenas 24 horas después de que los sistemas de vigilancia de Corea del Sur y Japón detectaran la actividad militar.

Detalles de la prueba: El misil Hwasong-11 Ra

Según informó la agencia estatal KCNA, el objetivo de los ensayos fue evaluar el rendimiento del modelo Hwasong-11 Ra, una versión mejorada de su misil tierra-tierra. La novedad técnica de esta prueba reside en la carga útil:

Ojivas de racimo: Diseñadas para dispersar submuniciones sobre un área amplia.

Diseñadas para dispersar submuniciones sobre un área amplia. Minas de fragmentación: Destinadas a maximizar el daño táctico en el terreno.

«El desarrollo de distintos tipos de ojivas permitirá responder mejor a las necesidades operativas de nuestro Ejército», afirmó Kim Jong-un durante la supervisión de los lanzamientos.

Discrepancias sobre el origen y alcance

Aunque la propaganda oficial norcoreana evitó precisar el lugar exacto del lanzamiento, los informes de inteligencia regional ofrecen datos concretos:

Datos del Ensayo Información Reportada Cantidad 5 misiles balísticos tácticos. Punto de origen Zona de Sinpo (Costa este de Corea del Norte). Objetivo Una isla situada a aproximadamente 136 km de distancia. Impacto Aguas fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Japón.

Reacción Internacional: Denuncias ante la ONU

Tanto Seúl como Tokio han calificado estas acciones como una violación directa de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los gobiernos de ambos países subrayan que este tipo de tecnología balística representa una amenaza directa a la estabilidad internacional.

Este ensayo se suma a una intensa actividad armamentística iniciada el pasado 8 de abril. Desde entonces, Pionyang ha probado desde misiles de crucero lanzados desde destructores hasta ojivas de racimo, manteniendo una postura de rechazo absoluto al diálogo propuesto por el gobierno surcoreano.