El mediocentro zaragozano, pieza clave en el esquema de José Juan Romero, regresará a su tierra la próxima temporada de la mano de Lalo Arantegui.

El mercado de fichajes para la temporada 2026-27 ya empieza a moverse con fuerza, y el AD Ceuta es uno de los focos de atención. Se ha confirmado que Rubén Díez, el talentoso mediocentro del equipo caballa, se convertirá en el segundo refuerzo del Real Zaragoza para el próximo curso. El futbolista de 32 años llegará a La Romareda con la carta de libertad tras firmar un contrato por dos campañas.

Conocido en sus inicios como ‘Jamelli’, Díez está completando una campaña notable en el conjunto norteafricano. Su capacidad creativa y sus cinco goles anotados hasta la fecha han sido fundamentales para que el Ceuta alcanzara la permanencia con holgura, llamando la atención de un Lalo Arantegui que busca perfiles con ADN aragonés para su nuevo proyecto.

Una carrera forjada «a pico y pala»

El fichaje supone el regreso a casa de un trotamundos del fútbol español. Formado en equipos locales como el Giner y el Stadium Casablanca, Rubén Díez pasó por categorías regionales antes de destacar en el Castellón, Tenerife, Deportivo de La Coruña e Ibiza. Sin embargo, ha sido en el AD Ceuta donde el menudo centrocampista (1.66 m) ha terminado de explotar definitivamente, demostrando una madurez futbolística que le permite dar el salto a un histórico.

El Zaragoza mira al futuro

El director deportivo del club aragonés no se detiene en Rubén Díez ni en el ya fichado Jaume Jardí (extremo del Nástic). La planificación deportiva, que contempla tanto la permanencia en Segunda como un posible escenario en Primera RFEF, apunta ahora a otros nombres destacados de la categoría de bronce.

Jugador Equipo de procedencia Posición Estatus Jaume Jardí Nàstic de Tarragona Extremo Fichado Rubén Díez AD Ceuta Mediocentro Fichado Diego Fuoli Sabadell Portero En negociaciones Víctor Mingo Arenteiro Delantero En negociaciones

La salida de Rubén Díez supondrá una baja sensible para el centro del campo del Ceuta el próximo año, aunque el jugador seguirá siendo una pieza vital para José Juan Romero en las seis jornadas que restan de campeonato, donde el equipo buscará finalizar la temporada en la zona más alta posible de la tabla.