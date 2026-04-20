Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter ha golpeado este lunes el centro de Japón, lo que ha llevado a las autoridades niponas a activar de inmediato la alerta por tsunami ante la posible llegada de olas de hasta tres metros de altura en diversas zonas de la costa.

El seísmo ocurrió a las 16:53 hora local (07:53 GMT) y tuvo su epicentro a una profundidad de apenas 10 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Debido a la escasa profundidad y a la intensidad del movimiento telúrico, el temblor se sintió con fuerza en gran parte del país, llegando a sacudir edificios incluso en la capital, Tokio.

Orden de evacuación inmediata

Tras el temblor, la JMA emitió una alerta para la costa norte de la prefectura de Iwate y otras regiones colindantes. Los servicios de emergencia y la cadena de radiotelevisión pública NHK instaron a la población a evacuar de forma inmediata hacia terrenos elevados o edificios de evacuación.

«Evacúen inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta, ya que las olas pueden golpear de forma repetida», advirtió el organismo oficial.

Evaluación de daños y respuesta oficial

La oficina del primer ministro nipón ha anunciado la creación de un equipo de gestión de crisis para centralizar la información y coordinar las labores de rescate y evaluación de daños. Por el momento, las empresas eléctricas están revisando el estado de las centrales nucleares en la zona, aunque no se ha informado de anomalías inmediatas.

Japón se asienta sobre el llamado «Anillo de Fuego del Pacífico», una de las zonas sísmicas más activas del mundo, lo que obliga al país a mantener protocolos de seguridad estrictos y construcciones altamente resistentes a los temblores.

Esta noticia se encuentra en desarrollo y las autoridades continúan monitorizando la actividad sísmica ante el riesgo de réplicas de gran magnitud en las próximas horas.