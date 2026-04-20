La tensión entre Irán y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo punto crítico este lunes. El Gobierno iraní ha anunciado que, por el momento, no tiene planes de participar en la nueva ronda de contactos diplomáticos prevista en Pakistán, acusando a Washington de violar el alto el fuego y de actuar con «falta de seriedad».

El bloqueo naval: el detonante de la desconfianza

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, fue tajante al señalar que el comportamiento de la administración estadounidense es «contradictorio». Según Teherán, el reciente ataque y captura de un buque carguero iraní en el mar de Omán por parte de fuerzas estadounidenses representa un «acto de agresión» que dinamita el proceso de paz.

«Estados Unidos ha demostrado que no tiene seriedad en el proceso diplomático al violar de forma continua los términos del alto el fuego», afirmó Bagaei, recordando que Washington ha atacado territorio iraní en dos ocasiones en los últimos nueve meses mientras se mantenían conversaciones.

El Estrecho de Ormuz como «línea roja»

Desde el Parlamento iraní, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, Ebrahim Azizi, reforzó la postura de fuerza de la República Islámica. Azizi advirtió que Irán no cederá el control del Estrecho de Ormuz, calificándolo como un «derecho inalienable».

Soberanía marítima: Irán planea establecer por ley su capacidad para decidir qué buques pueden transitar por el estrecho.

Irán planea establecer por ley su capacidad para decidir qué buques pueden transitar por el estrecho. Condiciones previas: Teherán exige el fin del bloqueo naval estadounidense y la liberación de activos congelados como requisitos indispensables para volver a la mesa de diálogo.

Teherán exige el fin del bloqueo naval estadounidense y la liberación de activos congelados como requisitos indispensables para volver a la mesa de diálogo. Advertencia militar: El Ejército iraní ya ha prometido una respuesta «pronta» a la captura de su carguero.

Trump sube el tono: amenazas a infraestructuras críticas

Mientras la Casa Blanca confirmaba el envío de una delegación a Islamabad encabezada por el vicepresidente JD Vance, el presidente Donald Trump ha elevado la retórica de guerra. El mandatario advirtió que, de no aceptarse el acuerdo propuesto por Washington, Estados Unidos está preparado para destruir «todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes» de Irán.

Esta escalada se produce en un momento de máxima fragilidad, con una tregua de dos semanas que expira este miércoles 22 de abril. El pulso por el programa nuclear y el control de las rutas comerciales de crudo mantiene al mundo en vilo ante el posible colapso definitivo de la vía diplomática.